Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinin canlandırılmasını isteyeceğiz - Son Dakika
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Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinin canlandırılmasını isteyeceğiz

09.06.2022 17:59
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinin canlandırılmasını isteyeceğiz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le deniz sınırlarının çizilmesi konusunda ABD ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerin yeniden başlatılmasını isteyeceklerini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le deniz sınırlarının çizilmesi konusunda ABD ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerin yeniden başlatılmasını isteyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'in Beyrut büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında İsrail'le deniz sınırlarının belirlenmesi konusundaki ABD'li ara bulucu Amos Hochstein'in gelecek hafta Beyrut'a geleceğine işaret eden Avn, özellikle ara bulucunun gelmesiyle konuyla ilgili olumlu sonuçlara ulaşmak için çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Avn, Hochstein'den dolaylı müzakereleri canlandırmaya yönelik çalışmalarını yeniden başlatmasını isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın bu müzakerelerle kara sularındaki petrol ve gaz servetinden faydalanmayı, sınır bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

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