Lübnan: "İsrail Petrol Arama Lisansıyla Deniz Sınırımızı İhlal Ediyor"
59 dakika önce
Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, İsrail’in bir enerji şirketine iki ülke arasındaki tartışmalı kara sularına yakın noktada petrol ve doğal gaz araması için lisans verdiğini belirterek bu durumun Lübnan’ın hakkını ihlal anlamına geldiğini söyledi. İki ülke, Lübnan’ın Akdeniz’deki üç enerji parseli boyunca uzanan 860 kilometrekarelik bir alanda sınır anlaşmazlığı yaşıyor. “Bu tehlikeli bir durum” diyen […]The post Lübnan: “İsrail petrol arama lisansıyla deniz sınırımızı ihlal ediyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, İsrail'in bir enerji şirketine iki ülke arasındaki tartışmalı kara sularına yakın noktada petrol ve doğal gaz araması için lisans verdiğini belirterek bu durumun Lübnan'ın hakkını ihlal anlamına geldiğini söyledi.
İki ülke, Lübnan'ın Akdeniz'deki üç enerji parseli boyunca uzanan 860 kilometrekarelik bir alanda sınır anlaşmazlığı yaşıyor. "Bu tehlikeli bir durum" diyen Emel Partisi üyesi siyasetçi, "İsrail, Lübnan'ın güneydeki deniz sınırlarına bitişik bir bölgeye lisans verdi ve bu alanı sömürüyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Nebih Berri, "İsrail'in bu adımı Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor ve petrol zenginliklerimizi ve sularımızı hedef alıyor. Ancak sessiz kalmayacağız." diye konuştu. Bu hafta Lübnan'ı ziyaret edecek olan İtalya Başbakanı ile görüşmesi sırasında konuyu gündeme getireceğini belirten Nebih Berri, diğer dış devletleri de devreye sokacaklarını kaydetti.
İsrail Enerji Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı. Emel Partisi Milletvekili Ali Bazzi de, Lübnan tarafındaki şirketlerin tartışmalı sınırlardan uzak durmasına karşın İsrail'in kendi tarafındaki şirketlere ihlal için baskı yaptığını öne sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17
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