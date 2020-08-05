Lübnan Kızılhaçı: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e,... - Son Dakika

Lübnan Kızılhaçı: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e,...
Lübnan Kızılhaçı: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.
Lübnan Kızılhaçı: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:41
Kaynak: AA
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