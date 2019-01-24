Son Dakika Haberleri: Lübnan Komünist Partisi'nden Maduro'ya Destek

Lübnan Komünist Partisi'nden Maduro'ya Destek

38 dakika önce

Lübnan Komünist Partisi, "ABD'nin, Venezuela'nın güven ve istikrarına yönelik girişimlerini" kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.

Lübnan Komünist Partisi'nden Maduro'ya Destek, System.String[]
Lübnan Komünist Partisi, " ABD'nin, Venezuela'nın güven ve istikrarına yönelik girişimlerini" kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Halkın demokratik iradesiyle seçilmiş rejimi değiştirmek amacıyla farklı yöntemler kullanarak Venezuela'nın güven ve istikrarını bozmaya yönelik ABD girişimlerini kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Venezuela'da birkaç ay önce de başarısız askeri darbeye destek veren Washington'un, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi olarak seçimlerde aday bile olamayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, ülkede iç savaşa çağrıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'da kontrolü ele geçirme ve zenginliklerini çalma hedefiyle yönetimi değiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Lübnan Komünist Partisi'nin, Venezuela halkı ve Maduro liderliğindeki yönetimle dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin kendi ekonomik ve siyasi krizlerini başka halklar üzerinden aşmaya çalıştığı ifade edildi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: AA

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