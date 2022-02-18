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Lübnan: Körfez ülkeleriyle diyalog başlatma çağrısında bulunuyoruz - Son Dakika

Lübnan: Körfez ülkeleriyle diyalog başlatma çağrısında bulunuyoruz

18.02.2022 19:25
Lübnan: Körfez ülkeleriyle diyalog başlatma çağrısında bulunuyoruz

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesi ile Körfez ülkeleri arasında diyalog başlatma çağrısında bulundu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesi ile Körfez ülkeleri arasında diyalog başlatma çağrısında bulundu.

Lübnan yerel basınında Berri'nin, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentolar Arası Birliği 32. Konferansı'ndaki açıklamasına yer verildi.

Berri, "Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında Kuveyt'in himayesinde diyaloğun başlaması" çağrısında bulundu.

Basında Berri'nin açıklamasına ilişkin başka detay verilmedi.

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez'deki Arap ülkeleri arasında krize yol açmıştı.

Bakan Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt 29-30 Ekim 2021'de Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Diplomatik krize sebep olan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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Meclis Başkanı, Nebih Berri, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan: Körfez ülkeleriyle diyalog başlatma çağrısında bulunuyoruz - Son Dakika


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