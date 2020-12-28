Lübnan, Kovid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş etti - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer/BioNTech aşısından 2 milyon doz talep ettiklerini bildirdi.

Bakan Hasan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kovid-19 aşısıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Sağlık makamlarının, Cumhurbaşkanı Avn'ın talimatları doğrultusunda Lübnan halkı için ilaç şirketi Pfizer'ın aşısına karar verdiğini aktaran Hasan, "Güvenilir tıbbi verilere dayalı attığımız adıma güvenle yaklaşılmalıdır. Yaklaşık olarak 2 milyon doz aşıyı ayırdık. Bu da Lübnan'daki mevcut vatandaşın yüzde 20'sine yeterlidir." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise Pfizer aşısının şubat ayında ülkeye ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.

Bakanlığın son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1394, vaka sayısının 171 bin 226 ve sağlığına kavuşanların sayısının 122 bin 657 olduğu bildirilmişti.