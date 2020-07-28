Lübnan, Kovid-19'la mücadelede yeni önlemler alıyor - Son Dakika

Lübnan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kaydedilen artış nedeniyle turistik ve dinlenme tesisleri ile lokanta ve eğlence mekanlarının haftanın bazı günleri kapatılacağı duyuruldu.

Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistik ve dinlenme tesisleri ile lokanta ve benzeri mekanların 30 Temmuz - 3 Ağustos ve 6 - 10 Ağustos tarihlerinde tamamen kapılatılacağı belirtildi.

Açıklamada bar, disko, kabare, gece kulübü ve çay salonları gibi eğlence mekanlarının da bugünden itibaren 10 Ağustos'a kadar tamamen kapalı olacağı aktarıldı.

Güvenlik görevlilerinin, söz konusu genelgenin uygulanması ve kısıtlamaların denetlenmesi için görevlendirildiği belirtilen açıklamada, kuralları ihlal eden tesislerin ise mühürleneceği bildirildi.

Açıklamada ayırca ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik şartlara rağmen Kovid-19 tedbirlerlinin sıkılaştırılmasındaki amacın halkın sağlığının korunması ve sağlık güvenliğinin sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, son dönemde yeni vaka sayısında görülen ciddi artış nedeniyle 5 Temmuz'da son bulan "seferberlik" kararının Yüksek Savunma Konseyinin önerileri doğrultusunda 30 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtilmişti.