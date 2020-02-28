Lübnan Kovid-19 nedeniyle İran dahil 4 ülkeye ulaşımı durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan Kovid-19 nedeniyle İran dahil 4 ülkeye ulaşımı durdurdu - Son Dakika

Lübnan Kovid-19 nedeniyle İran dahil 4 ülkeye ulaşımı durdurdu

6 saat önce

Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için 4 ülkeye seyahatin askıya alındığını açıkladı.

Lübnan Kovid-19 nedeniyle İran dahil 4 ülkeye ulaşımı durdurdu, System.String[]

Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için 4 ülkeye seyahatin askıya alındığını açıkladı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mişel Neccar, Kovid-19 salgınının yayıldığı Çin, Güney Kore, İran ve İtalya'ya ulaşımı durdurma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alınan karar, söz konusu ülkeler ile kara, deniz ve hava ulaşımının ikinci bir emre kadar askıya alınmasını içeriyor.

Bu ülkelerde bulunan Lübnanlıların vatanlarına dönüşü veya Lübnan'dan ayrılmak isteyen yabancıların yurt dışına çıkışında seyahat engellemesi söz konusu olmayacak.

Bu arada Lübnan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'un ölümlere yol açtığı İran'dan onlarca Lübnanlının Suriye topraklarını geçerek kara sınırlarından ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Lübnan'da 3 kişide virüs tespit edildi

Lübnanlılar, İran'ın Kum kentinde Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk günlerden itibaren bu ülkeyle uçuşların askıya alınması yönündeki taleplerini sıkça dillendiriyordu.

Hatta sosyal medya aktivistlerinden, Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın Şii Hizbullah örgütünü temsilen bu görevde olması hasebiyle halkın hayatını tehlikeye attığına dair yoğun tepkiler gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2'si Lübnan ve biri İran uyruklu 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Lübnan, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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