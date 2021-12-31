Lübnan, Kovid-19 vakalarının Omicron varyantı ve Noel toplantıları nedeniyle arttığını duyurdu - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede Noel toplantıları ve Omicron varyantı sebebiyle yeni tip Koroanvirüs'ün (Kovid-19) bulaş oranının yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'daki bulaş oranının artmasının Noel toplantıları ve Omicron'un hızlı yayılımının yansıması olduğunu ifade etti.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 78'e ulaştığına dikkati çeken Abyad, genel kapanma olasılığının görüşüldüğünü ve bu konudaki kararın önümüzdeki dönemde virüsün yayılma oranına göre verileceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı, bugün son 24 saat içinde 4 bin 290 kişide virüs tespit edildiğini, 17 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Son rakamlarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 727 bin 930'a, can kaybı ise 9 bin 119'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık'ta ülkede 2 kişide omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.