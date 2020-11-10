Lübnan Mahkemesi Savcısı Hariri suikastının faili hakkında müebbet hapis cezası istedi - Son Dakika

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi Savcısı Nigel Povoas eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının faili Selim Cemil Ayyaş hakkında müebbet hapis cezası istedi.

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Lübnan Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada Savcı Povoas 4 Hizbullah üyesi sanığın yargılandığı ve sadece Selim Cemil Ayyaş'ın suçlu bulunduğu davada Ayyaş'a müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcılık ayrıca Ayyaş'ın mal varlığına el konulmasını istedi.

Hariri suikastını Lübnan topraklarındaki en ciddi terör saldırı olarak nitelendiren Savcı Povoas, "Mahkemenin verebileceği en ağır ceza müebbet hapis ve bu en adil ceza." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden mağdurlar adına duruşmaya katılan Peter Haynes, söz konusu cezanın sadece göstermelik olacağını ve gıyabi olarak yargılanan Ayyaş'a hapis cezasının uygulanacağına inanmadıklarını belirtti.

Mahkemenin Ayyaş hakkındaki cezayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor

Ayyaş suçlu bulunmuştu

Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastiyle ilgili açılan davada, gıyabında yargılanan 4 Hizbullah üyesi sanıktan Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulurken diğer 3 sanıkla ilgili ise beraat kararı vermişti.

Sanıklardan Selim Cemil Ayyaş'ı, Refik Hariri ile aynı saldırı sırasında yaşamını yitiren 21 kişinin ölümünden sorumlu tutan Lübnan Özel Mahkemesi, diğer sanıklar Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra'yı mahkum edecek yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.

Kararında, kesin suikast kararının eylemin gerçekleştirilmesinden iki hafta önce alındığına dikkati çeken mahkeme, Ayyaş'a yöneltilen tüm suçlamaların savcılıkça ispatlandığını bildirmişti.

"Hizbullah'ın Ayyaş'ı teslim etmesi mümkün görünmüyor"

Eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Alluş, Hizbullah'ın bugüne kadar söz konusu mahkemeyi tanımaya yanaşmadığını belirtmişti.

Alluş, "Suçlu bulunan Ayyaş, Hizbullah'ın kadrolarındandır. Ayyaş'ın nerede olduğunu Hizbullah'tan başkası bilmiyor. Hizbullah iyi niyet göstergesi olarak Ayyaş'ı teslim etmeli ancak bunu yapmaları mümkün görünmüyor." diye konuşmuştu.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi nasıl kuruldu?

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve bu dönemdeki karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretti. BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin kurulmasına karar verdi.

Hollanda'da bulunan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başladı.

Refik Hariri ile 21 kişinin öldüğü, 226 kişinin yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı. Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

Suikastın planlayıcısı olmakla suçlanan Hizbullah'ın önde gelenlerinden Mustafa Bedreddin, 2016 yılında Suriye'de öldürülmüştü.

BM Güvenlik Konseyince Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin, davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu.

Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.