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Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni: "IMF'nin özel çekme haklarından 900 milyon dolar alabiliriz" - Son Dakika

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni: "IMF'nin özel çekme haklarından 900 milyon dolar alabiliriz"

30.06.2021 17:06
Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni:

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, özel çekme hakları (SDR) olarak bilinen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) rezervlerinden 900 milyon dolar alabileceklerini bildirdi.

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, özel çekme hakları (SDR) olarak bilinen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) rezervlerinden 900 milyon dolar alabileceklerini bildirdi.

Vezni, yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun, üye ülkelere 650 milyar dolar tutarında özel çekme hakkı tahsis etme önerisini görüştüğünü belirtti.

Vezni, ülkesinin SDR olarak bilinen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) rezervlerinden 900 milyon dolar alabileceğini bildirdi.

IMF'den bir yetkili, nisan ayında yaptığı açıklamada, reformlar getirecek yeni bir hükümet olmaksızın Lübnan'ın içinde bulunduğu krizden çıkmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

SDR, uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak biliniyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler nedeniyle oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırırken, yeni bir hükümet krizine de neden olmuştu.

Başbakan Hassan Diyab hükümetinin, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmesine karşın siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamıyor.

Maliye Bakanı, Lübnan, dolar, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni: 'IMF'nin özel çekme haklarından 900 milyon dolar alabiliriz' - Son Dakika Ekonomi


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