Lübnanlı yetkili İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığını "kördüğüm" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Lübnanlı yetkili İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığını "kördüğüm" olarak nitelendirdi

06.09.2022 15:20
Lübnanlı yetkili İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığını "kördüğüm" olarak nitelendirdi

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elyas Busaab İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı meselesinde bazı konuların adeta "kördüğüm" olduğunu ancak müzakerelerin doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elyas Busaab İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı meselesinde bazı konuların adeta "kördüğüm" olduğunu ancak müzakerelerin doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi.

Busaab, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Avn ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail ve Lübnan arasında dolaylı olarak devam eden deniz sınırına ilişkin müzakerelerin ele alındığını belirten Busaab, deniz sırını meselesinde hala çözülmeyen hususların bulunduğunu ifade etti.

İsrail ile yaşanan meselenin kördüğüm bir durumda olduğunu söyleyen Busaab, "Ancak (müzakereler) doğru bir istikamette ilerliyor." dedi.

Busaab, ayrıca iki ülke arasında ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in bu hafta sonu Beyrut'a geleceği bilgisini paylaştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan ile İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein ikinci defa ise 31 Temmuz'da Beyrut'a gelip Lübnanlı yetkililerle görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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