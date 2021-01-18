Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi - Son Dakika

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

18.01.2021 18:21
Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi, System.String[]

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin Filistin meselesinden ve direnişe verdiği destekten geri adım atmadığı için "duyurulmamış" ablukaya maruz bırakıldığını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin Filistin meselesinden ve direnişe verdiği destekten geri adım atmadığı için "duyurulmamış" ablukaya maruz bırakıldığını söyledi.

Meclis Başkanı Berri, İran'ın Filistin İntifadası'na destek amacıyla "Gazze günü direnişin sembolüdür" temasıyla düzenlediği konferansa telekonferans aracıyla katıldı.

"Gazze Şeriri, Kudüs ve tüm Filistin'in yansıyan yüzüdür. Gazze'de zaman, çocukları düşmanla karşı karşıya geldikleri ilk andan itibaren kahraman yapıyor." diyen Berri, uzun yıllardan beri devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmeye yüz yuttuğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine karşı Batı Şeria'daki sağlık durumunun da pek farklı olmadığına dikkati çeken Berri, uluslararası topluma Gazze Şeridi için Kovid-19 aşısını temin etme çağrısında bulundu.

Direnişten geri adım atılmaması gerektiğini savunarak, Lübnan'da yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeye yönelik hiçbir dayatmaya boyun eğmediklerini söyleyen Berri, "Lübnan, tarihinin en tehlikeli siyasi, ekonomik, mali, sosyal ve sağlık krizlerini yaşıyor. Ayrıca direnişe verdiği destek ve Filistin davasından vazgeçmesi karşılığında mali rüşvetleri kabul etmediği için duyurulmamış abluka altındadır." dedi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Meclis Başkanı, Nebih Berri, Filistin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi - Son Dakika


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