Lübnan Meclis Başkanı'ndan

Lübnan'daki 5 banka sahibinin, ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde 2 milyar 300 milyon dolarlık varlıklarını yurt dışına taşıdıkları belirtildi.

Meclis Başkanı Nebih Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla gerçekleştirdiği haftalık toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve vatandaşlar ile kurumlara baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki ekonomik kriz ve yansımalarına değinen Berri, "Ülkedeki 5 banka sahibinin 2 milyar 300 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını yurt dışına havale ettiklerini tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame de geçen hafta bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sermayenin dışarıya çıkışını önleme adımlarına rağmen 2019 yılının sonlarında 1 milyar doların yurt dışına çıkarıldığını aktarmıştı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.