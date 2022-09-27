Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanın seçimi için 29 Eylül'de milletvekillerini toplantıya çağırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Berri'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı oturum çağrısına yer verildi.

Açıklamada, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için meclisi 29 Eylül 11.00'de toplanmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanın seçilmesi için düzenlenecek oturumda, milletvekillerinin üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor. 2'nci oturumda ise 128 milletvekilinin bulunduğu mecliste, Hristiyan olma şartı bulunan cumhurbaşkanı adaylardan herhangi biri, oyların yüzde 50+1'i alması durumunda seçiliyor.

Halihazırda Hristiyan siyasi partiler arasında kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair somut bir anlaşma veya uzlaşı sağlanmamış görünüyor.

Ancak medyada çıkan haberlere göre 2 adayın ismi öne çıkıyor. Bunların başında Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Suriye'deki Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye geliyor.

Söz konusu iki ismin dışında Lübnan'ın eski Amman Büyükelçisi Tracy Şamun ile akademisyen ve aktivist May Rihani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunmuştu.