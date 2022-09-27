Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak

27.09.2022 13:52
Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanın seçimi için 29 Eylül'de milletvekillerini toplantıya çağırdı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanın seçimi için 29 Eylül'de milletvekillerini toplantıya çağırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Berri'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı oturum çağrısına yer verildi.

Açıklamada, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için meclisi 29 Eylül 11.00'de toplanmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanın seçilmesi için düzenlenecek oturumda, milletvekillerinin üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor. 2'nci oturumda ise 128 milletvekilinin bulunduğu mecliste, Hristiyan olma şartı bulunan cumhurbaşkanı adaylardan herhangi biri, oyların yüzde 50+1'i alması durumunda seçiliyor.

Halihazırda Hristiyan siyasi partiler arasında kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair somut bir anlaşma veya uzlaşı sağlanmamış görünüyor.

Ancak medyada çıkan haberlere göre 2 adayın ismi öne çıkıyor. Bunların başında Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Suriye'deki Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye geliyor.

Söz konusu iki ismin dışında Lübnan'ın eski Amman Büyükelçisi Tracy Şamun ile akademisyen ve aktivist May Rihani cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Lübnan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 29 Eylül'de toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement