Lübnan Meclisi 31 Mayıs'ta düzenlenecek ilk oturumda yeni başkanını seçecek - Son Dakika
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Lübnan Meclisi 31 Mayıs'ta düzenlenecek ilk oturumda yeni başkanını seçecek

26.05.2022 16:14
Lübnan Meclisi 31 Mayıs'ta düzenlenecek ilk oturumda yeni başkanını seçecek

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Meclis, 31 Mayıs'ta düzenlenecek ilk oturumda yeni başkanını seçecek.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Meclis, 31 Mayıs'ta düzenlenecek ilk oturumda yeni başkanını seçecek.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan açıklamada, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin çağrısı üzerine seçimlerin ardından ilk Meclis oturumunun 31 Mayıs'ta düzenleneceği belirtildi.

Oturumda, milletvekillerinin yemin töreni sonrası yeni Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı ve sekreterinin seçilmesi öngörülüyor.

Berri, 30 yıldır Meclis Başkanı görevini sürdürüyor

1972'de kurulan ve ülkenin en eski Şii siyasi partisi Emel Hareketi'nin lideri Berri, iç savaştan sonra (1975-1989) 1992'de yapılan ilk genel seçimlerden bu yana 30 yıldır Meclis Başkanı görevini sürdürüyor.

Hizbullah'ın müttefiki olan Emel Hareketi, seçimden hemen sonra yaptığı açıklamada, Berri'nin yeniden Meclis Başkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Muhalefet, Berri'nin adaylığını desteklemeyecek

2018'de yapılan genel seçimlerin aksine Hizbullah, Emel ve müttefikleri 128 sandalyeye sahip Mecliste çoğunluğu kaybederek, hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısını elde edememişti.

Muhalefet cephesindeki partiler ise kesin bir ifade ile Berri'nin adaylığını desteklemeyeceklerini bildirmişti.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclis Başkanlığı Şiilere, Başbakanlık Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı da Hristiyanlara veriliyor.

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Kaynak: AA

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