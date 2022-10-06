Lübnan'ın 14. cumhurbaşkanını seçmek için 29 Eylül 'de Mecliste düzenlenen ilk oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamamıştı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn 'ın yerine yeni bir ismin seçilmesi için milletvekillerini 13 Ekim'de yapılacak 2'nci oturuma çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak - Son Dakika

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