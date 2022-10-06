Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak - Son Dakika
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Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak

06.10.2022 15:02
Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni cumhurbaşkanının seçimi için Mecliste 2'nci oturumun 13 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni cumhurbaşkanının seçimi için Mecliste 2'nci oturumun 13 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir ismin seçilmesi için milletvekillerini 13 Ekim'de yapılacak 2'nci oturuma çağırdı.

Lübnan'ın 14. cumhurbaşkanını seçmek için 29 Eylül'de Mecliste düzenlenen ilk oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamamıştı.

Berri, ilk oturumda cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine siyasi partiler arasında bir uzlaşı sağlanana kadar yeni oturum düzenlemeyeceğini ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2'nci oturumu 13 Ekim'de yapacak - Son Dakika
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