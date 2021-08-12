Üye Girişi
Lübnan Meclisi, dokunulmazlıkların tartışılacağı oturumu düşük katılım nedeniyle yapamadı - Son Dakika

Lübnan Meclisi, dokunulmazlıkların tartışılacağı oturumu düşük katılım nedeniyle yapamadı

12.08.2021 13:54
Lübnan Meclisi, dokunulmazlıkların tartışılacağı oturumu düşük katılım nedeniyle yapamadı, System.String[]

Lübnan Meclisinin Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın soruşturması kapsamında sorgulanmaları için bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini ele alacağı oturum, yeterli katılım sağlanmadığı için düzenlenemedi.

Lübnan Meclisinin Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın soruşturması kapsamında sorgulanmaları için bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini ele alacağı oturum, yeterli katılım sağlanmadığı için düzenlenemedi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşmek üzere Meclisteki siyasi grupları oturuma çağırdı.

Ancak Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi'nin yanı sıra Dürzi Sosyalist İlerlemeci Partisi ve Ermeni Taşnak Partisi, söz konusu oturumu yargı sürecini etkilemeyi hedeflediği gerekçesiyle boykot ettiklerini duyurdu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınlarından oluşan onlarca vatandaş da dün akşam ve bugün başkent Beyrut'ta Meclisin oturumunu protesto etti.

Protestocular, Meclisi paralel soruşturma oyunları kurmakla suçlayarak yargının talebi doğrultusunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Meclisi Genel Sekreteri Adnan Dahir, düzenlediği basın toplantısında, yeterli sayıya ulaşılamadığı için bugünkü oturumun ertelendiğini söyledi. Dahir, oturuma 117 üyeden yalnızca 39 milletvekilinin katılım sağladığını açıkladı.

Müslüman ve Hristiyanların oluşturduğu 128 üyeli Lübnan Meclisi, 3 vekilin vefat etmesi ve Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra 8 vekilin istifa etmesi nedeniyle halihazırda 117 milletvekilinden oluşuyor.

Dokunulmazlığı tartışılan milletvekilinden "Anayasa feshedildi" çıkışı

Dokunulmazlıkları istenen milletvekillerinden eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk, oturumun ertelenmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Bugün yaşananlar düşük katılım değil de Anayasa'yı lağvetmeydi." dedi.

Patlamada ölenlerin yakınlarınca düzenlenen protestonun gerçeklere ulaşma yolunda bir ilerleme sağlamayacağını savunan Maşnuk, soruşturmayı yürüten yargıç Tarık el-Bitar'ın ifadesini alması için ısrarla talepte bulunacağını söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine soruşturma görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya hakim Tarık el- Bitar'ı atamıştı.

Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerinin sorgulanacağını açıklamıştı.

Beyrut Limanı, Yargıç, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Meclisi, dokunulmazlıkların tartışılacağı oturumu düşük katılım nedeniyle yapamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 15:07 Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı 15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi
Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım 14:13 Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı 13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12:27 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı 12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

Son Dakika Haberleri
15:08 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti         
15:09
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu         
15:04
Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:02
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi         
14:01
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Meclisi, dokunulmazlıkların tartışılacağı oturumu düşük katılım nedeniyle yapamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement