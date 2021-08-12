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Lübnan Merkez Bankası akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını açıkladı - Son Dakika

Lübnan Merkez Bankası akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını açıkladı

12.08.2021 01:02
Lübnan Merkez Bankası akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını açıkladı, System.String[]

Lübnan Merkez Bankası, bugün itibariyle akaryakıta sağladığı sübvansiyonu kaldıracağını bildirdi.

Lübnan Merkez Bankası, bugün itibariyle akaryakıta sağladığı sübvansiyonu kaldıracağını bildirdi.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2021 itibariyle akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı belirtildi.

Açıklamada, piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatlarını belirlemenin ise Enerji Bakanlığında olacağına işaret edildi.

Ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı. Böylece 95 oktan 20 litrelik benzin 61 bin 100 liraya, 20 litrelik motorin ise 46 bin 100 liraya yükselmişti.

Lübnan'daki araç sahipleri, benzin arzının piyasada kesileceği veya fiyatlarının aşırı yükseleceği endişesiyle 10 Ağustos itibariyle akın ettiği akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu.

Merkez Bankasının akaryakıta sağladığı sübvansiyonu tümüyle kaldırmasının ardından Lübnan'da 20 litrelik benzinin 336 bin liraya, 20 litrelik motorinin ise 278 bin liraya çıkacağı söyleniyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine bir yılı aşkın süredir yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyordu.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin Lübnan'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Lübnan Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkati çekiyordu.

Merkez Bankası, Akaryakıt, Enerji, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Merkez Bankası akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını açıkladı - Son Dakika


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