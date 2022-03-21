Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı

21.03.2022 18:55
Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Yerel bir televizyon kanalının haberine göre, Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açtı.

Haberde, Selame'nin kardeşi Reca Selame ile onun Ukraynalı kız arkadaşı Anna Kozakova ve bazı şirketlerin de soruşturma kapsamına alındığı ifade edildi.

Selame soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu.

Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da, Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.

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Merkez Bankası, İsviçre, Lübnan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika


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