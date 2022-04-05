Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "iflas" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "iflas" iddialarına yalanlama

05.04.2022 13:27
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "iflas" iddialarına yalanlama

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami'nin "Merkez Bankası iflas etti" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami'nin "Merkez Bankası iflas etti" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Selame, Başbakan Yardımcısı Şami'nin ülke ekonomisine dair "iflas" değerlendirmesine yanıt verdi.

Lübnan basınında yer alan açıklamasında Selame, "Merkez Bankasının iflas ettiğine ilişkin ortalıkta dolaşan iddialar doğru değildir." ifadesini kullandı.

Selame, ülkedeki bankaların para ve kredi yasasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Şami'den yeni açıklama

Öte yandan ifadelerinin hem yerel hem uluslararası basında yankı bulması üzerine yeni bir açıklama yapan Şami de kullandığı "iflas" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ve asıl bağlamından çıkarıldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şami, dün bir televizyon programında, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası, Lübnan, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan 'iflas' iddialarına yalanlama - Son Dakika


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