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Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "yurt dışına çıkış yasağı" getiren Başsavcı'ya tepki - Son Dakika

Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "yurt dışına çıkış yasağı" getiren Başsavcı'ya tepki

14.01.2022 00:26
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "yurt dışına çıkış yasağı" getiren Başsavcı'ya tepki

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı alan Başsavcı Gade Avn'a "taraflı olma ve karalama kampanyası yürütme" şeklinde suçlamalar yönelterek, davadan uzaklaştırılmasını istedi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" kararı alan Başsavcı Gade Avn'a "taraflı olma ve karalama kampanyası yürütme" şeklinde suçlamalar yönelterek, davadan uzaklaştırılmasını istedi.

Selame, Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn'ın kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Hakkında açılan davaların, tek bir amacı olduğunu, Lübnan kamuoyunda ve ülke dışında imajının zedelenmesinin hedeflendiğini savunan Selame, Başsavcı Avn'ın da yargı kararı öncesinde Twitter hesabından düşmanca paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti.

"En basit hukuk kurallarına göre, bir yargıç aynı anda hem hasım hem de hakem olamaz." ifadesini kullanan Selame, "taraflı olmak ve karalama kampanyası yürütmekle" suçladığı Avn'ın davadan uzaklaştırılması yönünde Temyiz Mahkemesine başvuruda bulunduğunu belirtti.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamalar ispatlanana kadar Merkez Bankası Başkanı Selame için yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini ifade etmişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.

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Merkez Bankası, Başsavcı, Lübnan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan 'yurt dışına çıkış yasağı' getiren Başsavcı'ya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Merkez Bankası Başkanı'ndan "yurt dışına çıkış yasağı" getiren Başsavcı'ya tepki - Son Dakika
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