Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları "yolsuzluk soruşturması" nedeniyle donduruldu - Son Dakika

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin mal varlığının bir bölümünün, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle dondurulmasına karar verildi.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn'ın Selame hakkında aldığı kararı Lübnan resmi ajansı NNA yayımladı.

Buna göre Başsavcı Avn, Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Selame hakkındaki soruşturmanın neticelenmesine kadar tedbiren böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Başsavcı Avn, 11 Ocak'ta da Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Selame ise 14 Ocak'ta yayımladığı açıklamada, "taraflı olmak" ve hakkında "karalama kampanyası yürütmek" ile suçladığı Avn'ın davadan uzaklaştırılmasını istemişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.