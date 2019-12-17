Lübnan merkezli kanal 'Yüzyılın Anlaşması' belgelerine ulaştı - Son Dakika

Lübnan merkezli Al Mayadeen TV, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- Filistin çatışması için bir çözüm olarak nitelendirdiği "Yüzyılın Anlaşması" belgesinin taslağını yayınladı. Belgeye göre, yeni bir Filistin Devletinin kurulması için İsrail, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) anlaştığı iddia edildi.



Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen tarafından ortaya çıkarılan belgelerde İsrail, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında kısa süre içinde üçlü bir anlaşma imzalanacağı ifade edildi. Anlaşmaya göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridinde 'Yeni Filistin' adı altında yeni bir devlet kurulacak. Yahudilerin Arap evlerini satın alması, Arapların da Yahudilere ait evleri satın almasına izin verilmeyeceği belirtildi. Anlaşmada, Kudüs ve kutsal yerlerin bugün olduğu gibi kalacağı vurgulandı.



"Yeni Filistin Devleti için 30 milyar dolar"



Al Mayadeen'e göre proje, ABD, Avrupa Birliği ve Körfez Ülkeleri tarafından onaylandı. Yeni Filistin devletinin kurulması için ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde 30 milyar dolar harcayacağı ifade edildi. Yeni Filistin Devletinde yalnızca polisin silah taşımasına izin verileceği belirtilirken İsrail'in yeni kurulacak devleti dış tehditlere karşı koruyacağı dile getirildi. Yeni Filistin Devleti'nin İsrail'e söz konusu koruma için de ödeme yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Hamas güçleri tamamen silahsızlandırılacak ancak üyelerine aylık maaş bağlanacak. Gazze Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'ın İsrail ile çatışmaya girmeyeceği de öne sürüldü.



FKÖ ve Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde, ABD'nin Filistinliler için sağlayacağı tüm mali desteğini iptal edeceği ve diğer ülkelerin de Filistinlilere yardım etmesine engel olacağı belirtildi. Aynı şekilde İsral'in anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail'e yönelik ekonomik desteğin kesileceği öne sürüldü.



Aralık ayı başlarında ABD Temsilciler Meclisi, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli bir çözüme olan desteğini onaylamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirterek, Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait bir bölge olarak tanımlamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kasım ayında Washington'un işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcileri yasa dışı olarak görmediklerini açıklamıştı. - WASHINGTON