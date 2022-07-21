Lübnan Milli Kütüphanesinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" açılacak - Son Dakika
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Lübnan Milli Kütüphanesinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" açılacak

21.07.2022 15:29
Lübnan Milli Kütüphanesinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" açılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından gönderilen onlarca Türkçe ve İngilizce kitap Lübnan Milli Kütüphanesine hibe edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından gönderilen onlarca Türkçe ve İngilizce kitap Lübnan Milli Kütüphanesine hibe edildi.

Türk tarihi, edebiyatı, sanatı ve turizmi gibi konuları kapsayan 190 kitaptan oluşan seçkinin Lübnan tarafına teslimi için başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede düzenlenen törene Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Visam el-Murtaza, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir katıldı.

Kütüphaneyi Lübnanlı Bakan Murtaza ile gezen Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'den gelen eserlerle ilgili bilgi verdi ve bu kitapların da halkın istifadesine sunulması için kütüphane içinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" kurulacağını söyledi.

Lübnanlı Bakan: Beyrut'ta Türk Kültür Haftası düzenlemek istiyoruz

AA muhabirine konuşan Bakan Murtaza, Türk ve Lübnan halklarının aynı bölgeye ait olduklarını belirterek, iki ülkenin tarihi, dini ve kültürel birçok ortak özelliği paylaştığını söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar çerçevesinde daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Murtaza, Türkiye'den hediye gelen kitapların bu çerçevede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Lübnan Kültür Bakanı, "Beyrut'ta Türk Kültür Haftası düzenlemek için Türk Büyükelçiliği ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri ile temas halindeyiz." dedi.

Büyükelçi Ulusoy da, Bakan Murtaza'nın kitap bağışı konusunda Türk makamlarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ilettiğini söyledi.

Lübnan Milli Kütüphanesinin yakın zamanda tadil edilerek yenilendiğini hatırlatan Ulusoy, Kültür Bakanı Murtaza'nın kendilerine bu çerçevede Türkiye'den gelen kitapların da yer alacağı bir "Türkiye Kitaplığı Bölümü" açma sözü verdiğini ifade etti.

Bunun Lübnan Milli Kütüphanesi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi arasında uzun soluklu iş birliğini başlatacak güzel ve anlamlı bir adım olmasını dileyen Ulusoy, şunları söyledi:

"Önemli bölümü Türkçe olarak hazırlanmış bu kitapları bilhassa burada Türkçe dilinin öğrenilmesine yoğun ilgi gösteren kardeşlerimizin, Türk kültürü ve tarihi hakkında doğrudan bilgi edinmesini sağlayacak değerli bir katkı olarak takdim ettik. Lübnan'ın tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesinde geçtiğimiz yıllarda açılan Türkoloji Bölümünde öğrenim gören arkadaşlarımızın doğrudan Türkçe kaynaklara ulaşabilmesi açısından da bu kitaplar önemli bir araç teşkil edecek."

Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Lübnan'da Türkçeye ilginin daha da artmasını ümit ettiklerini belirterek, "İnşallah bu kitaplar özellikle Türkçeyi öğrenmek isteyen, Türkiye'ye ilgi duyup Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm Lübnanlı kardeşlerimizin de hizmetine açık olacak." dedi.

10 yılda 15 bin Lübnanlı Türkçe öğrendi

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Özdemir ise Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 30 farklı noktada Türkçe eğitimi vermeye devam ettiklerini aktardı.

Özdemir, "Beyrut Yunus Emre Enstitüsü olarak son 10 yıl içerisinde 15 bin Lübnanlıya Türkçe öğrettik. Eminin tüm öğrencilerimiz Lübnan Milli Kütüphanesinde açılacak olan Türkiye Kitaplığı Bölümü'nü sevinç ve ilgiyle karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Milli Kütüphanesinde 'Türkiye Kitaplığı Bölümü' açılacak - Son Dakika

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