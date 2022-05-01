Lübnan, Mısır'dan gaz ithalatı için ABD'den yardım istedi - Son Dakika
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Lübnan, Mısır'dan gaz ithalatı için ABD'den yardım istedi

01.05.2022 22:57
Lübnan, Mısır'dan gaz ithalatı için ABD'den yardım istedi

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami, ülkesinin Mısır'dan gaz ithalatı için ABD'den yardım talep ettiğini bildirdi.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami, ülkesinin Mısır'dan gaz ithalatı için ABD'den yardım talep ettiğini bildirdi.

Şami'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı'nın geçen hafta Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantılarına katıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları yetkilileriyle bir araya gelen Şami'nin, Lübnan'ın Mısır'dan gaz ithalatı için Washington yönetiminden yardım istediği, aynı şekilde uluslararası toplumdan finans açığını kapatmasını talep ettiği kaydedildi.

ABD'den istenen yardımın içeriğiyle ilgili net bilgi verilmedi.

IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüşmelerin, Mısır'dan gaz temini için tahsis edilecek krediler ile Dünya Bankasının Lübnan'a destek programları üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Ülkedeki elektrik krizine çözüm amacıyla Ürdün ve Mısır'la anlaşan Beyrut yönetimi, proje için Dünya Bankasının finansal destek kararının nihai olarak onaylanmasını bekliyor.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Bakanı Velid Feyyad, daha önce yaptığı açıklamalarda Mısır'dan gaz ithalatının Dünya Bankasının finansı ile ABD'nin Suriye'deki Esed rejimine uyguladığı yaptırımları kapsayan Sezar Yasası'ndan Ürdün ve Mısır'ın muaf tutulmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Eylül 2021'de Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye enerji bakanları, Lübnan'ın yaşadığı enerji krizinin çözümü amacıyla bu ülkeye elektrik ve gaz temini için yol haritası üzerinde anlaşmıştı.

Lübnan'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle gerekli yakıtın temin edilememesi ve yetersiz altyapı gibi sebeplerle Haziran 2021'den bu yana ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Devlet halihazırda yaşanan krizin bir sonucu olarak günlük yalnızca birkaç saat elektrik hizmeti sunuyor. Lübnanlılar bireysel olarak temin ettikleri jeneratörler aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

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