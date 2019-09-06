Son Dakika Haberleri: Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya yönelik skandal açıklamalara tepki
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Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya yönelik skandal açıklamalara tepki

29 dakika önce

Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Emin el-Kurdi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki ifadelerine "Osmanlıyı terörle itham eden tarihle çelişir" sözleriyle tepki gösterdi.

Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya yönelik skandal açıklamalara tepki, System.String[]

Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Emin el-Kurdi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki ifadelerine "Osmanlıyı terörle itham eden tarihle çelişir" sözleriyle tepki gösterdi.

Kurdi, Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde, Cumhurbaşkanı Avn'ın skandal sözlerine karşılık, Osmanlı Devleti'nin örnek halifeler çıkardığını belirterek, Peygamberimiz Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i 'İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.' diyerek müjdeledi." dedi.

Avn'ın açıklamalarına, "Osmanlı'yı terörle itham eden tarihle çelişir" sözleriyle tepki gösteren Kurdi, Sultan II. Abdulhamid'in entrikalar ve ihanetlere rağmen Filistin'den vazgeçmediğini hatırlattı.

Lübnan Müftülüğünün Osmanlı Devleti'nin tarihi, medeniyeti ve yüceliği konusundaki tavrının açık ve net olduğunu söyleyen Kurdi, bunun herkes tarafından böyle bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Kurdi, "Eğer Müslümanların hakim olmadığı tarihin bir kısmını alıp tartışıyorsanız, bunu genelleştirerek Osmanlıların terörist olduğunu söyleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu.

Avn'ın skandal açıklaması, Türkiye'nin verdiği tepkinin yanı sıra Lübnan'ın farklı kesimlerinden ciddi tepkilere yol açmış ve protesto edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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