Lübnan Müftüsü Deryan'dan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "birlikte yaşam" vurgusu - Son Dakika
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Lübnan Müftüsü Deryan'dan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "birlikte yaşam" vurgusu

24.09.2022 20:40
Lübnan Müftüsü Deryan'dan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "birlikte yaşam" vurgusu

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Lübnan meclisindeki Sünni milletvekillerine Taif anlaşması ve anayasayı koruyacak, birlikte yaşam ilkesine bağlı bir cumhurbaşkanı seçmeleri çağrısı yaptı.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Lübnan meclisindeki Sünni milletvekillerine Taif anlaşması ve anayasayı koruyacak, birlikte yaşam ilkesine bağlı bir cumhurbaşkanı seçmeleri çağrısı yaptı.

Dar'ul Fetva Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Deryan'ın Lübnan Meclisi'ndeki 27 Sünni milletvekilinin 24'üyle Beyrut'taki Dar'ul Fetva Kurumunda bir araya geldiği belirtildi.

Deryan burada yaptığı konuşmada, "Lübnan'da özellikle cumhurbaşkanlığı makamı büyük öneme sahiptir. Çünkü Arap alemindeki tek Hristiyan cumhurbaşkanıdır ve birlikte yaşamanın sembolüdür. Cumhuriyetin yeni bir cumhurbaşkanı olmalı ve onun seçiminden siz sorumlusunuz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanında bulunması gereken bazı özelliklere değinen Deryan, "Hepimizin istediği cumhurbaşkanının net özellikleri var. Bunlar Taif Anlaşması'nı, anayasayı, birlikte yaşama ilkesini, Lübnan'ın ulusal ve uluslararası meşruiyet ilkelerini korumasıdır." diye konuştu.

Deryan ayrıca, "Lübnan'ın ulusal ve İslami birliğin güçlendirilmesi gereken tehlikeli bir süreçten geçtiğini" kaydederek, cumhurbaşkanının yetkilerine halel getirilmemesi çağrısında bulundu.

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Mişel Avn'ın, 2016 yılında seçildiği cumhurbaşkanlığı makamındaki görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eriyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşın 1990'da sona ermesinin ardından yapılan Taif Anlaşması'na göre, cumhurbaşkanı Hristiyan Marunilerden, başbakan Sünni Müslümanlardan ve meclis başkanı Şiilerden seçiliyor.

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Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Müftüsü Deryan'dan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'birlikte yaşam' vurgusu - Son Dakika

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