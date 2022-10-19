Lübnan mutfağının vazgeçilmezi zeytinin hasadı bereketli başladı

Akdeniz ülkesi Lübnan'da zeytin bu yıl çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Lübnan'ın tüm geleneksel yemeklerinde bolca kullanılan zeytinyağı, mutfakların "olmazsa olmazlarından" biri.

Açık kaynaklara göre Lübnan'da 13 milyon 500 bin zeytin ağacı bulunuyor. Ülkede yıllık zeytin üretimi 100 bin ile 200 bin ton arasında. Hasadı yapılan zeytinin yaklaşık yüzde 30'u sofralık olarak tüketilirken, yüzde 70'i sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

Sofralardan eksik olmayan zeytinyağı üretimi de 15 bin ile 25 bin ton arasında ve bunun ortalama 5 bin tonu ihraç ediliyor.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle maaşlarda yaşanan ciddi düşüş, farklı geçim kapılarına ve tarıma yönelimi artırdı.

Fiyatının yüksek olması ve piyasanın yoğun talebinden dolayı zeytin ve zeytinyağı Lübnanlılar için oldukça karlı bir iş. Zeytin özellikle ekonomik açıdan zor bir süreçten geçen bazı çiftçilerin neredeyse tek geçim kaynağını oluşturuyor.