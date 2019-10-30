Lübnan ordusu Başbakan Hariri'nin istifasının ardından göstericilerin barikatlarını kaldırıyor
1 saat önce
Lübnan'da iki hafta süren yoğun protestoların ardından Başbakan Saad el-Hariri Salı günü istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan'da iki hafta süren yoğun protestoların ardından Başbakan Saad el-Hariri Salı günü istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Lübnan ordusu ve polisi ana yolları trafiğe açıyor. Ordu göstericilerin kurduğu barikat ve çadırları da kaldırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:42
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