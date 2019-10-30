Son Dakika Haberleri: Lübnan ordusu Başbakan Hariri'nin istifasının ardından göstericilerin barikatlarını kaldırıyor
Son Dakika Dünya Lübnan ordusu Başbakan Hariri'nin istifasının ardından göstericilerin barikatlarını kaldırıyor

Lübnan ordusu Başbakan Hariri'nin istifasının ardından göstericilerin barikatlarını kaldırıyor

1 saat önce

Lübnan'da iki hafta süren yoğun protestoların ardından Başbakan Saad el-Hariri Salı günü istifa ettiğini açıkladı.

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Lübnan'da iki hafta süren yoğun protestoların ardından Başbakan Saad el-Hariri Salı günü istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Lübnan ordusu ve polisi ana yolları trafiğe açıyor. Ordu göstericilerin kurduğu barikat ve çadırları da kaldırıyor.

Lübnan ordusu Başbakan Hariri'nin istifasının ardından göstericilerin barikatlarını kaldırıyor

Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:42 
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