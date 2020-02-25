Lübnan ordusu baskın yaptığı mülteci kampında 15 Suriyeliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Lübnan ordusu, Baalbek kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampa düzenlediği baskında 15 kişiyi gözaltına aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ordu birlikleri, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek'e bağlı Brital beldesindeki Suriyeli mültecilere ait kampa baskın yaptı.

Askerler, ülkeye yasa dışı yollarla sızdıkları ve oturum yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle kamptaki 15 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Baskın sırasında ayrıca 2 araç ve birkaç motosiklete el konulurken, gözaltına alınan kişiler ifadelerine başvurulmak üzere bölgedeki askeri karargaha nakledildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2019 sonu itibarıyla Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 914 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, Nisan 2018'den beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Ancak Suriye'ye geri dönen mültecileri, Beşşar Esed rejiminin alıkoyma, zorla silah altına alma, zorla kaybettirme gibi uygulamaları bekliyor. Rejim güçlerinin mülklerine el koyduğu mülteciler, döndüklerinde kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle de mağdur oluyor.