Lübnan ordusu: "Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulundu" - Son Dakika

Lübnan ordusu: "Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulundu"

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu.

Lübnan ordusu:

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu. Ordu, bulunan kimyasal madde ile ilgili çalışma başlatıldığını aktardı. - BEYRUT

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan ordusu: 'Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulundu' - Son Dakika

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