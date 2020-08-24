Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda tehlike oluşturan maddeleri tahliye etti - Son Dakika

Lübnan ordusu, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki tehlike oluşturan maddeleri tahliye ettiğini açıkladı.

Lübnan ordusu, 4 Ağustos'ta meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Limanda tehlike oluşturan maddelerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Fransız ve Lübnanlı uzmanların iş birliği ile kapsamlı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 14-22 Ağustos tarihleri arasında her biri hidroklorik asit içeren 25 konteyner ile sızıntı oluşturabilecek tanımlanmamış malzemeler içeren 54 konteynerin de tespit edildiği ve bunların güvenli yöntemlerle kontrol altına alındığı aktarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.