Lübnan ordusu: Beyrut patlamasını anma etkinliklerine katılmak isteyen silahlı bazı kişiler gözaltına alındı - Son Dakika

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın birinci yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen silahlı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılı dolayısıyla askeri birliklerin ülkenin farklı bölgelerine konuşlanarak, görev yaptığı aktarıldı.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen bazı kişilerin üzerinden çeşitli silah ve mühimmatlar çıktığı aktarılan açıklamada, sayıları belirtilmeyen kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişiden 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.