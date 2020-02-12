Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı - Son Dakika

Lübnan ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracına ateş açıldığını duyurdu.

Ordunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'ya, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesi semalarında Lübnan hava sahasını ihlal etmesi üzerine ateş açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın olayın ardından İsrail tarafına geri çekildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan 23 Ekim 2019'da yapılan yazılı açıklamada da rutin sınır güvenliği operasyonları çerçevesinde havalanan orduya ait bir İHA'nın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki bir bölgeye düştüğü belirtilmişti.