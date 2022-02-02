Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı - Son Dakika

Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki Beyrut Deniz Üssü'nde, İtalya'nın Lübnan ordusuna destek amacıyla hibe ettiği bir donanma gemisi ile 3 askeri teçhizatın teslim töreni düzenlendi.

Törene, Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ziyad Nasr, İtalya'nın Lübnan Büyükelçisi Nicoletta Bombardieri ile İtalya Silahlı Kuvvetleri Askeri Operasyonlar Komutanı General Francesco Paolo Filiolo katıldı.

General Filiolo törende yaptığı konuşmada, "iki dost ülke arasındaki ortaklığın önemine" vurgu yaparak, "ülkesinin Lübnan ordusuna askeri yardım sağlamayı sürdüreceği taahhüdünü" hatırlattı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde yer alan İtalya'nın Beyrut Büyükelçiliği'nin açıklamasında da, iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiği ve 2022 sonuna kadar daha fazla teçhizatın Lübnan ordusuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İtalya ve Fransa'nın Haziran 2021'de ortak düzenlediği ve 20 ülkenin katıldığı video konferansta, Lübnan'da yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacıyla katılımcı ülkeler Lübnan ordusuna acil yardım sağlama konusunda anlaşmıştı.