Üye Girişi
Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı - Son Dakika

Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı

02.02.2022 23:29
Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı

Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki Beyrut Deniz Üssü'nde, İtalya'nın Lübnan ordusuna destek amacıyla hibe ettiği bir donanma gemisi ile 3 askeri teçhizatın teslim töreni düzenlendi.

Törene, Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ziyad Nasr, İtalya'nın Lübnan Büyükelçisi Nicoletta Bombardieri ile İtalya Silahlı Kuvvetleri Askeri Operasyonlar Komutanı General Francesco Paolo Filiolo katıldı.

General Filiolo törende yaptığı konuşmada, "iki dost ülke arasındaki ortaklığın önemine" vurgu yaparak, "ülkesinin Lübnan ordusuna askeri yardım sağlamayı sürdüreceği taahhüdünü" hatırlattı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde yer alan İtalya'nın Beyrut Büyükelçiliği'nin açıklamasında da, iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiği ve 2022 sonuna kadar daha fazla teçhizatın Lübnan ordusuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İtalya ve Fransa'nın Haziran 2021'de ortak düzenlediği ve 20 ülkenin katıldığı video konferansta, Lübnan'da yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacıyla katılımcı ülkeler Lübnan ordusuna acil yardım sağlama konusunda anlaşmıştı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Beyrut, İtalya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
23:03 Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi
22:31 Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
22:26 Dünya bu kazıyı konuşuyor! Mezarın içinde bulunan kesik başlı at nedeniyle devlet büyükleri arandı
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hain saldırı! Hudut karakolunda bir asker şehit oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 23:35:46. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan ordusu, İtalya'nın hibe ettiği donanma gemisi ile askeri teçhizatı teslim aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement