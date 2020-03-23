Lübnan ordusu OHAL uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı - Son Dakika

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Lübnan ordusu OHAL uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı
6 saat önce
Lübnan ordusu, Korona virüs nedeniyle ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı.
Lübnan ordusu, Korona virüs nedeniyle ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uymayan vatandaşlara helikopterler kullanarak uyardı.
Lübnan'da, Korona virüs nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar bu yasağa uymuyor. Lübnan ordusu yasağa uymayan vatandaşlara uyarmak için helikopterler kullandı. Başkent Beyrut'un üzerinde helikopterler ile devriye yapan ordu, hoparlörle vatandaşlara evlerinden çıkmaları ve olağanüstü hal'a uymaları uyarısı yaptı. Öte yandan Lübnan'da korona vak'ası sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Lübnan'da korona virüs nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, vak'a sayısı 248'e yükseldi. - BEYRUT
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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