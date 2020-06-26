- Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı - Son Dakika

- Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı

- Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı Lübnan ordusu, sabah saatlerinde protestocular tarafından trafiğe kapatılan yolları yeniden açtı.

- Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

BEYRUT - Lübnan ordusu, sabah saatlerinde protestocular tarafından trafiğe kapatılan yolları yeniden açtı.

Lübnan'da başkent Beyrut ve diğer kentlerde yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ve ekonomi kriz nedeniyle gösteriler devam ederken, bir grup protestocu bu sabah bazı yolları trafiğe kapattı. Yollarda araçları bariyerler olarak koyan protestocular, yolları her iki yönünde kapattı. Yollar kapandıktan sonra bazı bölgelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolları açmak için bölgeye sevk edilen Lübnan ordusu ile protestocular arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından yollar yeniden açıldı.

Öte yandan, yerel para birimi Lübnan Lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD Doları 1500 Lübnan Lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 6 bin Lübnan Lirası'nın üzerinde işlem görüyor. Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı.

Lübnan, Beyrut, Sabah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 09:25 Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Lübnan ordusu protestocuların kapattığı yolları yeniden açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]