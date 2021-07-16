Üye Girişi
Lübnan ordusundan "ülkede durumun daha da kötüleşeceği" uyarısı - Son Dakika

Lübnan ordusundan "ülkede durumun daha da kötüleşeceği" uyarısı

16.07.2021 21:20
Lübnan ordusundan

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkedeki mevcut ekonomik ve siyasi krize dikkati çekerek, "durumun daha da kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkedeki mevcut ekonomik ve siyasi krize dikkati çekerek, "durumun daha da kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Avn, Beka bölgesindeki askeri birlikleri yerinde inceledi.

Ziyareti sırasında askerlere hitaben konuşan Avn, ülkedeki ekonomik ve siyasi duruma işaret ederek, şunları söyledi:

"Durumun daha da kötüleşeceği ve işlerin tırmanmaya doğru ilerleyeceği görülüyor. Çünkü bizler siyasi ve sosyal zorlu bir kaderle karşı karşıyayız. Bu aşamada sorumluluğumuz büyük, bizden istenen ise ülkenin güven ve istikrarını koruyarak kaosu engellemektir."

Uluslararası toplumun Lübnan'da istikrarın koruyucusu orduya güvenmesi gerektiğine işaret eden Avn, "Güvenlik kırmızı çizgimizdir." dedi.

Ekonomik durumun Lübnanlıların farklı alanlardaki çilesinin katlanmasına yol açtığını ve askerlerin de aynı şekilde sıkıntılar yaşadığını dile getiren Avn, askerlerin düşük maaşları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini ve kendilerinin de tüm dost ve kardeş ülkelerden destek talep ettiklerini aktardı.

Genelkurmay Başkanı Avn, ülkedeki mevcut durumun geçici bir süreç olması temennisinde bulundu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, önceki gün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verilmişti.

Ekonomik krize rağmen siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarında anlaşmaya varamadığı Lübnan'da, karaborsada doların yükselmesine ve hayat pahalılığına karşı ülkenin farklı bölgelerinde ateşe verilen araç lastikleriyle yolları trafiğe kapatma eylemleri yapılıyor.

Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan ordusundan 'ülkede durumun daha da kötüleşeceği' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü 22:32 Neymar'ı görenler tanıyamıyor! Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüştü 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 22:10 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı 21:44 Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı
Güntekin Onay video oyunda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu 21:31 Güntekin Onay video oyunda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu Aksaray'daki gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü 20:24 Aksaray'daki gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 19:32 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı 18:35 Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak         
22:12
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti         
22:02
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor         
21:37
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı         
21:23
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi         
20:08
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 23:02:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan ordusundan "ülkede durumun daha da kötüleşeceği" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement