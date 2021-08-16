Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor - Son Dakika

Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan, orman yangınlarıyla mücadeleye yeterli kaynak aktarmakta zorluk çekiyor.

Ekim 2019'da ülkenin kuzeyinden güneyine pek çok noktada yangınlara tanık olan Lübnan'da bu yıl aynı görüntü temmuz ayında tekrarlandı. Bu seneki yangınlar kuzeyde Akkar, güneyde Merc Bisri ve Deyr el-Kamer ve doğuda Bikfaya'daki dağlık alanlarda yoğunluk gösterdi.

İç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşayan Lübnan, orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor.

Balamand Üniversitesi Çevre Araştırmaları Enstitüsünde Toprak ve Doğal Kaynaklar Programı Direktörü George Mitri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da ormanlık alanların oranının yüzde 13, maki bitki örtüsünün ise yüzde 11 olduğunu söyledi.

Son 3 yılda yangınlarda artış olduğuna dikkati çeken Mitri, "Lübnan'da yılda ortalama bin hektar ormanlık alan yanıyor. Ancak 2019'da 3 bin hektar, 2020'de ise 7 bin hektar orman yandı. Bu yıl temmuz sonuna kadar da 1200 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu." dedi.

Mitri, 2020-2021 yıllarında çıkan yangınlarda Akkar bölgesinin ormanlık alanlarının yaklaşık yüzde 14'ünü kaybettiği bilgisini verdi.

Başbakanlık tarafından 2009'da çıkarılan Orman Yangınları İdaresi Ulusal Strateji belgesinde ülkedeki resmi kurumların yangın öncesi, süreci ve sonrasındaki rollerinin tanımlandığını aktaran Mitri, "Bu belgeye rağmen kimse bunu uygulamıyor, hiçbir yönetim sorumluluk üstlenmiyor ve kimseden hesap sorulmuyor." diye konuştu.

Lübnanlı uzman, "Yangınlarla mücadele oldukça masraflı bir iş. Bu, Lübnan'ın gücünü aşıyor. Ancak korunmanın maliyeti çok daha ucuz." ifadelerini kullandı.

Doğal hayatın kaybı büyük

Tarımsal Bilimsel Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Michel Avram da Lübnan'ın orman yangınlarından kaynaklanan kaybının çok büyük olduğunu ifade etti.

Avram, "Çam, karaçam, meşe, meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu büyük ormanlık alanlar yangınlarda yok oldu. Ormanda yaşayan canlılardan tilki ve firavunfaresi gibi hayvanlar telef oldu. Bölgedeki yerel ya da göçmen kuşlardan bir kısmı kaybedildi." diye konuştu.

Bunun yanı sıra iklim değişikliğiyle çölleşmenin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Avram, "Toprak yapısındaki biyolojik ve bakteriyel yapı da yangınlardan dolayı olumsuz etkilenerek oldukça zayıfladı. Büyükbaş hayvanların ve çiftçilerin gördüğü maddi ve beşeri kayıpları da eklemek gerek." dedi.

Yetkili makamlara çağrıda bulunan Avram, şunları söyledi:

"Belediyeler ve ilgili bakanlıklar, yangınların hafifletilmesi için sürekli yol kenarlarının temizlenmesi, ormanlarda ateş yakmak için tahsis edilmiş mekanların kontrolü, orman içinde sivil savunma araçlarının geçebileceği yollar açılması ve bu bölgelere su havuzları inşa edilmesi gibi çalışmalar yapmalıdır."