Üye Girişi
Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor - Son Dakika

Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor

16.08.2021 16:39
Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor, System.String[]

Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan, orman yangınlarıyla mücadeleye yeterli kaynak aktarmakta zorluk çekiyor.

Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Lübnan, orman yangınlarıyla mücadeleye yeterli kaynak aktarmakta zorluk çekiyor.

Ekim 2019'da ülkenin kuzeyinden güneyine pek çok noktada yangınlara tanık olan Lübnan'da bu yıl aynı görüntü temmuz ayında tekrarlandı. Bu seneki yangınlar kuzeyde Akkar, güneyde Merc Bisri ve Deyr el-Kamer ve doğuda Bikfaya'daki dağlık alanlarda yoğunluk gösterdi.

İç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşayan Lübnan, orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor.

Balamand Üniversitesi Çevre Araştırmaları Enstitüsünde Toprak ve Doğal Kaynaklar Programı Direktörü George Mitri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da ormanlık alanların oranının yüzde 13, maki bitki örtüsünün ise yüzde 11 olduğunu söyledi.

Son 3 yılda yangınlarda artış olduğuna dikkati çeken Mitri, "Lübnan'da yılda ortalama bin hektar ormanlık alan yanıyor. Ancak 2019'da 3 bin hektar, 2020'de ise 7 bin hektar orman yandı. Bu yıl temmuz sonuna kadar da 1200 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu." dedi.

Mitri, 2020-2021 yıllarında çıkan yangınlarda Akkar bölgesinin ormanlık alanlarının yaklaşık yüzde 14'ünü kaybettiği bilgisini verdi.

Başbakanlık tarafından 2009'da çıkarılan Orman Yangınları İdaresi Ulusal Strateji belgesinde ülkedeki resmi kurumların yangın öncesi, süreci ve sonrasındaki rollerinin tanımlandığını aktaran Mitri, "Bu belgeye rağmen kimse bunu uygulamıyor, hiçbir yönetim sorumluluk üstlenmiyor ve kimseden hesap sorulmuyor." diye konuştu.

Lübnanlı uzman, "Yangınlarla mücadele oldukça masraflı bir iş. Bu, Lübnan'ın gücünü aşıyor. Ancak korunmanın maliyeti çok daha ucuz." ifadelerini kullandı.

Doğal hayatın kaybı büyük

Tarımsal Bilimsel Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Michel Avram da Lübnan'ın orman yangınlarından kaynaklanan kaybının çok büyük olduğunu ifade etti.

Avram, "Çam, karaçam, meşe, meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu büyük ormanlık alanlar yangınlarda yok oldu. Ormanda yaşayan canlılardan tilki ve firavunfaresi gibi hayvanlar telef oldu. Bölgedeki yerel ya da göçmen kuşlardan bir kısmı kaybedildi." diye konuştu.

Bunun yanı sıra iklim değişikliğiyle çölleşmenin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Avram, "Toprak yapısındaki biyolojik ve bakteriyel yapı da yangınlardan dolayı olumsuz etkilenerek oldukça zayıfladı. Büyükbaş hayvanların ve çiftçilerin gördüğü maddi ve beşeri kayıpları da eklemek gerek." dedi.

Yetkili makamlara çağrıda bulunan Avram, şunları söyledi:

"Belediyeler ve ilgili bakanlıklar, yangınların hafifletilmesi için sürekli yol kenarlarının temizlenmesi, ormanlarda ateş yakmak için tahsis edilmiş mekanların kontrolü, orman içinde sivil savunma araçlarının geçebileceği yollar açılması ve bu bölgelere su havuzları inşa edilmesi gibi çalışmalar yapmalıdır."

Orman Yangınları, Lübnan, Bitki, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı 18:07 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı 17:54 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu 17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu 17:31 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu 15:50 Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı 15:41 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
17:19 Kabil'den İstanbul'a hareket eden THY uçağı İstanbul'a indi
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı         
18:10
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu         
17:26
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 18:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan orman yangınlarına kısıtlı imkanlarla karşı koymaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement