Lübnan Parlamentosu, elektrik kurumuna yakıt temini için 200 milyon dolarlık krediye onay verdi - Son Dakika

Lübnan Parlamentosu, Enerji Bakanı Rimun Gacar'ın ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısından sonra bugün Elektrik Kurumunun 2021 bütçesine yakıt temini için 200 milyon dolar kredi sağlanmasını onayladı.

Parlamentodaki mali komiteler, Enerji Bakanlığının talebi üzerine 2021 yılının elektrik bütçesi için ortak toplantı gerçekleştirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre Parlamento, Lübnan Elektrik Kurumunun 2021 bütçesine yakıt için 200 milyon dolarlık kredi sağlanmasına oy çokluğuyla onay verdi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ile Dürzi İlerlemeci Sosyalist Parti ise söz konusu krediye oy vermedi.

Enerji Bakanı Gacar, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, elektrik üretiminde kullanılacak yakıtı almak için gerekli bütçe temin edilemediğinden ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.