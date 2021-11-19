Lübnan pasaportlu 39 Filistinli, Barselona havalimanında sığınma talep etti - Son Dakika

Mısır'ın başkent Kahire'den 15 Kasım Pazartesi günü kalkan ve aktarma için İspanya'nın Barselona kentindeki El Prat Havalimanı'na inen uçaktaki yolculardan Lübnan pasaportlu ve Filistin uyruklu olan 39 kişinin sığınma talep ettiği ve havalimanında beklediği belirtildi.

Barselona Valiliğinden bir sözcü, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, söz konusu uçağın Kahire'den kalktığı, Barselona ve Bogota (Kolombiya) aktarmalarından sonra varış yerinin Quito (Ekvator) olduğunu bildirdi.

Uçağın Barselona'ya inmesinin ardından yolculardan Lübnan pasaportlu ve Filistin uyruklu 39 kişinin uçuşa devam etmeyeceklerini açıklayıp İspanya'dan sığınma talep ettikleri ve 5 gündür havalimanına bağlı olan, temel ihtiyaçların giderildiği bir tesiste bekledikleri kaydedildi.

Valilik, söz konusu yolcuların kendi arzularıyla tesiste kaldığını, arzu etmeleri halinde Kahire'ye geri dönme veya Bogota-Quito yolculuklarına devam etme haklarının olduğunu açıkladı.

İspanya'da hükümet, özellikle 2017 yılında havalimanlarında sığınma talep eden Filistinli yolcuların sayısında ciddi artış tespit edilmesi üzerine 1 Kasım 2018'den itibaren geçerli olmak üzere bazı yeni önlemler getirerek Filistinliler için Lübnan makamları tarafından düzenlenen bir seyahat belgesi ve sınır noktalarına erişmelerini zorlaştırmak için havalimanı transit vizesi talep ediyor.