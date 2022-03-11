Lübnan: Petrol rafinerisi inşa etmek için özel bir Rus şirketinden teklif aldık - Son Dakika
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Lübnan: Petrol rafinerisi inşa etmek için özel bir Rus şirketinden teklif aldık

11.03.2022 23:55
Lübnan: Petrol rafinerisi inşa etmek için özel bir Rus şirketinden teklif aldık

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, ülkesinin özel bir Rus şirketinden petrol rafinerisi inşa etmek için teklif aldığını duyurdu.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, ülkesinin özel bir Rus şirketinden petrol rafinerisi inşa etmek için teklif aldığını duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakan Fayyad, başkent Beyrut'ta Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elektrik ve yakıt için çözümler bulunmasına katkı sağlanması konusunda Rusya'nın Lübnan'da bir petrol rafinerisi kurma teklifinin yapılıp yapılmadığı sorusuna ilişkin Fayyad, şunları söyledi:

"Özel bir Rus şirketinden (adı belirtilmeyen) petrol rafinerisi inşa etmek için halka açık bir teklif aldık. Zamanla netleşecek. Çünkü bu yöndeki elektrik ve yakıt için benzer gaz projeleri uzun zaman alıyor."

Fayyad, projenin somutlaştırılması, fizibilite ve gereksinimlerinin belirlenmesi için gerekli adımlar tamamlandıktan sonra, stratejik ve ekonomik önemi nedeniyle Bakanlar Kurulu'na sunulması gerektiğini ifade etti.

Lübnan, iki yıldan fazla bir süredir ulusal para biriminin dolar karşısında değer kaybı ve elektrik üretimi için yakıt ithal etmek için gereken döviz sıkıntısına neden olan ciddi bir ekonomik ve mali kriz yaşıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

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Togo Cumhuriyeti, Petrol, Lübnan, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan: Petrol rafinerisi inşa etmek için özel bir Rus şirketinden teklif aldık - Son Dakika


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