Lübnan, petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Lübnan, petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Lübnan açıklarında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları çerçevesinde lojistik destek gemisi, Beyrut Limanı'na yanaştı.

Lübnan, petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor, System.String[]

Lübnan açıklarında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları çerçevesinde lojistik destek gemisi, Beyrut Limanı'na yanaştı.

Yerel basına göre, Lübnan'ın Akdeniz açıklarındaki petrol ve gaz arama çalışmaları kapsamında Fransız Total şirketinden kiralanan "Lundstrom Tide" adlı lojistik gemisi Beyrut Limanı'na demir attı.

Gemi, Lübnan'ın deniz sahasında 4. blokta arama yapacak "Tungsten Explorer" sondaj gemisinin ulaşması öncesinde, gerekli hazırlıkları tamamlayacak.

Tungsten Explorer'ın 15 Şubat'ta Beyrut Limanı'na varması bekleniyor.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında yer alıyor.

Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı

Bir Amerikan şirketinin 2009'da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesiyle gündeme gelen Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı, o tarihten beri belli aralıklarla tartışılıyor ve karşılıklı olarak tehdit aracı olarak kullanılıyor.

İki ülke arasındaki sınırın nihai karara bağlanması için geçen yıl ABD'nin ara buluculuk ettiği bir müzakere süreci başlatılmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield ve daha sonra bu göreve gelen David Schenker, bu çerçevede Lübnan ve İsrail'e birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Beyrut yönetimi, ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve BM'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.

Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onayladı. Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamış oldu.

Lübnan Petrol İdaresi tarafından, ülkenin deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif süreci açıldı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Lübnan hükümeti, geçen yıl aralık ayında 4. blokta arama faaliyetlerini başlatmayı planlıyordu ancak ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın 17 Ekim 2019'da sokağa dökülmesi sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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