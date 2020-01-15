Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale - Son Dakika

Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale

24 dakika önce

Lübnan polisi, Merkez Bankası önünde gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gaz müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale, System.String[]

Lübnan polisi, Merkez Bankası önünde gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gaz müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.


Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile bir süredir gösteriler düzenleyen halk, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplandı. Göstericiler, Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da lastikleri yakarak bazı bankaların camlarını kırdı. Göstericilere göz yaşartıcı gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi. - BEYRUT

Merkez Bankası, Ekonomi, Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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