Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale - Son Dakika

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Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale
24 dakika önce
Lübnan polisi, Merkez Bankası önünde gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gaz müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Lübnan polisi, Merkez Bankası önünde gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gaz müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Lübnan'da kötü giden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sebebi ile bir süredir gösteriler düzenleyen halk, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplandı. Göstericiler, Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da lastikleri yakarak bazı bankaların camlarını kırdı. Göstericilere göz yaşartıcı gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi. - BEYRUT
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