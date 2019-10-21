Son Dakika Haberleri: Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı
Son Dakika Dünya Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı

6 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti

Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı, System.String[]

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti.


Ülkede on yıllardır görülmeyen bir büyüklüğe ulaşan gösterilerin dördüncü gününde yüzbinlerce kiş sokağa çıktı.

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Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 
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