Lübnan: Protestolar ve Hariri'nin istifa tehdidi sonrası hükümet reform paketinde anlaştı
9 dakika önce
Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülke genelinde protestolara neden olan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek içn hazırlanan reform paketini kabul etti
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:04
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda Lübnan'da göstericiler, genel grev ve protestolara devam çağrısı yapıyor Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak Joker filminde başrolün dans ettiği merdivenler selfie akınına uğradı