Son Dakika Haberleri: Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler
Son Dakika Güncel Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler

Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler

55 dakika önce

Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söyledilerLübnan, (DHA) ?

Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler

Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler

Lübnan, (DHA) ? Beyrut'ta protestocuların, devam eden protestolar sırasında arabada gürültüden korkan çocuğa toplu şekilde 'Baby Shark' şarkısını söylediği anlar sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Hükümetin koyduğu yeni vergileri protesto eden eylemciler arasından arabasıyla geçen bir kadın, arabada 15 aylık çocuğunun olduğunu ve korktuğunu belirtti. Eylemciler ise çocuğu sakinleştirmek için şarkı söyledi ve çocuğu yatıştırmaya çalıştı.

Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler

Lübnan, Beyrut, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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