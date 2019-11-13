- Lübnan Protestolarının İlk Kurbanı, Oğlunun ve Eşinin Gözleri Önünde Öldürüldü- Lübnan...

- Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü

Lübnan Cumhurbaşkanının 'evlerinize gidin' çağrısı üzerine Lübnan yine karıştı

BEYRUT - Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkede uzun süredir devam eden protesto gösterilerine karşılık "evlerinize gidin' çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Aoun'un çağrısı ise tansiyonu daha da yükseltti. Başkent Beyrut'ta, ülke genelindeki protestoların ilk kurbanı, eşinin ve oğlunun gözlerinin önünde askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan'da hükümetin WhatsApp, Viber ve Messenger gibi uygulamalara 2020'den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklaması üzerine başlayan gösteri dalgası, Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un açıklamaları üzerine yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Aoun, televizyon konuşmasında eylemcilere 'evlerinize gidin' çağrısı yaptı. Aoun, protestoculara hitaben yaptığı konuşmasında, "Durumu düzeltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz bir felaket olur. Eğer durursanız, hala bizim için düzeltmemiz gereken şeyler var" dedi.

Açıklamalar üzerine binlerce eylemci tekrar sokaklara indi. Asker ve eylemciler arasında çıkan gerginlik 1 kişinin ölümüne yol açtı. Eylemlerin ilk kurbanı olan adam, oğlunun ve eşinin gözleri önünde askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Eylemciler ana yolları kapatarak lastik yaktı. Eylemcilerden biri, Aoun'un açıklamalarının sokağa çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Lübnan'da eylemcilerin öfkesi sürüyor

Lübnan'da yüz binlerce gösterici, hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de sokaklara dökülmüştü. Çeşitli din, mezhep ve siyasi gruplardan yüz binlerce gösterici hükümetin 2020'den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına getireceği vergiye karşı protesto gösterileri düzenlemişti. Eylemciler başta başkent Beyrut olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto ederek gösteriler düzenlemişti. Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tutmuştu.

29 Ekim'de istifa ettiğini açıklayan Başbakan Saad Hariri, yaşanan krizin 'çıkmaz' olduğunu belirtmiş, istifa etmeden önce, halkın öfkesini azaltmaya çalışmak ve devleti finansal krizden uzaklaştırmak için acil durum reformu paketini açıklamıştı. Yaşanan krizi çözme konusunda politikacıların maaşlarını yarıya indirmeyi de içeren bir reform paketi kabul edilmişti. Ülkede ekonominin çöktüğünü belirten öfkeli protestocular ise hala gösterilerini sürdürüyor.