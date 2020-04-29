Lübnan ramazana ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde girdi - Son Dakika
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Lübnan ramazana ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde girdi

6 saat önce

Lübnan halkı, ramazan ayını ekonomik krizi derinleştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Lübnan ramazana ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde girdi, System.String[]

Lübnan halkı, ramazan ayını ekonomik krizi derinleştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Salgınla mücadele kapsamında ülkede ilan edilen seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmeler dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Resmi kurda bir Amerikan dolarının 1500 Lübnan lirası iken karaborsada 4 bin liraya yaklaşmasının neden olduğu pahalılık, ülkede salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen başkent Beyrut dahil birçok kentte protestolara yol açtı.

Salgın, para biriminin değer kaybetmesi, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda malzemelerindeki sürekli fiyat artışıyla satın alma gücünün gittikçe düştüğü ülkede, Lübnanlıları zor bir ramazan ayı bekliyor.

"Fiyatların ramazan ayında düşme ihtimali yok"

Ekonomik kriz, ülke piyasasındaki gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına yansıdı. Tüketici fiyatları endeksi, Ekim 2019'dan 15 Şubat 2020'ya kadar geçen sürede fiyatların ortalama yüzde 45 arttığına işaret ediyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Zuheyr Birru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ve salgını ileri düzeyde ele aldıklarını ve hükümeti krizin çözümü için toplantı yapmaya çağırdıklarını söyledi.

Hükümetin ekonomik krizin sebepleriyle değil sonuçlarıyla ilgilendiğini ve bu şekilde sorunun çözülemeyeceğini ifade eden Birru, "Çözüm için küçük adımlar yerine yeni bir akıl ile yeni bir ekonomi politikasının geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik bir plan veya çalışma yapılmaması halinde fiyatların ramazan ayı süresince hatta gelecek ay bile düşme ihtimali yok." diyen Birru, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmaya göre fiyatlarda son iki haftada yüzde 58 artış oldu. Başbakan Hassan Diyab fiyatların yaklaşık yüzde 70 arttığını söyledi. Araştırmamızdaki rakamla Başbakan'ın söylediği rakam birbirinden çok da uzak değil."

Ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınıyla değişen adetler

Lübnanlılar her yıl ramazan ayında yapmaya alıştıkları bazı adet ve gelenekleri bu yıl rafa kaldırdı.

Her yıl kapılarında uzun kuyruklar oluşan tatlıcı dükkanları kepenk kapattı. Restoran ve otellerde verilen ramazan iftarları iptal olurken, aileler arasında gerçekleşen ramazan ziyaretleri de durdu.

Ramazanla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Lübnanlı ev hanımı Ulya Dagiş (43), ramazan ayının bu sene zor şartlarla beraber geldiğini söyledi.

Dagiş, "Koronavirüs bizi evimize hapsetti. Daha önce sofralarımızı bollaştırmak için çabalardık. Fiyat artışları, işlerin durmuş olması bize eski günlerimizi aratır oldu. Ramazan süresince temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın derdine düştük." ifadelerini kullandı.

İnsanların adetlerini yerine getirmesine engel olan tek şeyin salgın olmadığını dile getiren Dagiş, ekonomik kriz ve fiyat artışının da bazı ramazan adetlerinin rafa kalkmasına neden olduğunu dile getirdi.

Öğretmen Menal Seyyid de bu ramazanın farklı olacağını, gelenek haline gelen iftar davetlerinin ve gece sohbetlerinin yapılmayacağını söyledi.

Seyyid, ekonomik kriz, fiyat artışları ve Kovid-19'la artık sadece içinde bulundukları günü düşündüklerini, yarını düşünme imkanlarının olmadığını, ailesi ve toplum sağlığı için bu yıl iftar daveti vermediğini ve herhangi bir davete katılmayacaklarını aktardı.

Mali ve gıda yardımları

Ülkedeki ekonomik krize rağmen dernekler, hayır kurumları ve yardımseverler ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gayret ediyor. Birçok şehirde yardım kurumları ramazan kumanyası dağıtmak ve mali yardım yapmak için ihtiyaç sahibi ailelerin listesini çıkardı.

İsmini vermek istemeyen hayırsever bir iş adamı her biri 100 bin lira (yaklaşık 66 dolar) değerinde kuponlar hazırladıklarını ülkenin doğusundaki Beka vilayetinde ihtiyaç sahibi 650 aileye bu kuponları ulaştırdıklarını söyledi.

Hayırsever, yardım için herhangi bir sayı belirlemediklerini Beka'da yardım kuponlarını dağıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Türk kardeşlerimiz Arsal bölgesine birçok defa yardım gönderdi"

Beka'nın Arsal bölgesinde yardım kurumları arasındaki iletişimden sorumlu Şeyh Ali el-Atraş, Arsal bölgesinde ekmek alacak parası olmayan ve Birleşmiş Milletlerden yardım almayan ihtiyaç sahibi 200 Suriyeli aile olduğunu belirtti.

Atraş, bölgeye Türkiye'den de yardımların geldiğini söyleyerek, "Türk kardeşlerimiz Arsal bölgesine birçok defa yardım gönderdi. Türkiye'den birçok hayır kurumu ve hayırseverin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." diye konuştu.

Koronavirüs, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:59 Kaynak: AA


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